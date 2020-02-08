«Белпочта» повышает тарифы на международные отправления с 12 февраля

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5%.

Все изменения будут актуализированы 12.02.2020 в разделе «Тарифы».

Как сообщили в «Белпочте», поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка автомобилей, внедрения новых сервисов, основанных на современных информационных технологиях.

«Делают» на нас, пенсионерах, деньги и называют это «услугами» Подробнее