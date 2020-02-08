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«Белпочта» повышает тарифы на международные отправления с 12 февраля

08.02.2020 10:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белпочта» повышает тарифы на международные отправления с 12 февраля
БЕЛТА

Тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5%.

Все изменения будут актуализированы 12.02.2020 в разделе «Тарифы».

Как сообщили в «Белпочте», поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка автомобилей, внедрения новых сервисов, основанных на современных информационных технологиях. 

«Белпочта» повышает тарифы на международные отправления с 12 февраля
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С 12 февраля 2020 года изменятся тарифы на пересылку международных почтовых отправлений (письменной корреспонденции, посылок, международной ускоренной почты ЕМS),...
 
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