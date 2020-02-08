Источник материала: Виртуальный Брест

Даже как-то и не было мысли, что перекрёсток Ленина-Машерова в Бресте может вызывать какие-то непонятности и разночтения. Смотри на знаки, и всё будет хорошо. Тем более давненько тут ничего не меняли, и правильно - там всё ок.





Но почему-то не все умеют воспринимать графическую информацию с картинок (дорожные знаки) адекватно. Вот и водитель автомобиля 9105 КЕ 1 слегка растерялся, и создал аварийную ситуацию. Хорошо, что регистратор успел сориентироваться и понять что происходит.

Иначе было бы ДТП.

второе видео - wikilink.by

Для тех, кто не смотрит на знаки напоминаем - с левой полосы прямо нельзя, только налево. А с правой - прямо, направо или налево.