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Опасный перекрёсток Ленина-Машерова? А всё потому, что "ездюки" не смотрят на знаки
08.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Даже как-то и не было мысли, что перекрёсток Ленина-Машерова в Бресте может вызывать какие-то непонятности и разночтения. Смотри на знаки, и всё будет хорошо. Тем более давненько тут ничего не меняли, и правильно - там всё ок.
Но почему-то не все умеют воспринимать графическую информацию с картинок (дорожные знаки) адекватно. Вот и водитель автомобиля 9105 КЕ 1 слегка растерялся, и создал аварийную ситуацию. Хорошо, что регистратор успел сориентироваться и понять что происходит.
Иначе было бы ДТП.
второе видео -
Для тех, кто не смотрит на знаки напоминаем - с левой полосы прямо нельзя, только налево. А с правой - прямо, направо или налево.
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Даже как-то и не было мысли, что перекрёсток Ленина-Машерова в Бресте может вызывать какие-то непонятности и разночтения. Смотри на знаки, и всё будет хорошо. Тем...
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