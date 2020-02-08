Давыдько: в Беларуси как нигде чтят памятники героям войны

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси как нигде чтят памятники героям Великой Отечественной войны, заявил журналистам председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

«Пожалуй, нигде, как в Беларуси, не чтят памятники героям, обелиски, могилы. До сих пор работают поисковые группы, которые находят новые захоронения, определяют имена погибших. Это огромный праздник (75-летие Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. БЕЛТА), поэтому мы к нему готовимся, очень много будет сделано», — сказал Геннадий Давыдько.

Сегодня в Минске проходит заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь».

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