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Apple Watch и iPhone можно будет использовать в качестве ключа для автомобиля

08.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Американская корпорация Apple планирует оснастить свою продукцию функцией CarKey.

Новинка уже добавлена в мобильную операционную систему iOS 13.4.

Apple Watch и iPhone можно будет использовать в качестве ключа для автомобиля

Технология появится в смарт-часах Apple Watch и смартфонах iPhone, работающих под управлением новой ОС, сообщают интернет-источники.

Новая функция заключается в возможности использования гаджетов в качестве «ключей» для автомобиля.

При использовании устройств Apple Watch и iPhone можно будет открыть и закрыть транспортное средство, а также завести мотор.

Стоит отметить, что воспользоваться преимуществом новой технологии можно будет только в том случае, если машина поддерживает систему беспроводной передачи данных Near Field Communication.

При этом технология распознавания лица Face ID не потребуется. Первичная аутентификация пользователя будет осуществлена с помощью приложения Wallet.

«Ключ» можно будет передать родным и близким. Для этого новому пользователю нужно будет выслать приглашение через приложение.

Новая функция может появиться в ближайшее время. «Яблочная» корпорация уже ведёт переговоры с автопроизводителями.

Фото: © Белновости

 
 
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Американская корпорация Apple планирует оснастить свою продукцию функцией CarKey. Новинка уже добавлена в мобильную операционную систему iOS 13.4. ...
 
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