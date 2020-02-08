Apple Watch и iPhone можно будет использовать в качестве ключа для автомобиля

Источник материала: Газета Авангард

Американская корпорация Apple планирует оснастить свою продукцию функцией CarKey.

Новинка уже добавлена в мобильную операционную систему iOS 13.4.





Технология появится в смарт-часах Apple Watch и смартфонах iPhone, работающих под управлением новой ОС, сообщают интернет-источники.

Новая функция заключается в возможности использования гаджетов в качестве «ключей» для автомобиля.

При использовании устройств Apple Watch и iPhone можно будет открыть и закрыть транспортное средство, а также завести мотор.

Стоит отметить, что воспользоваться преимуществом новой технологии можно будет только в том случае, если машина поддерживает систему беспроводной передачи данных Near Field Communication.

При этом технология распознавания лица Face ID не потребуется. Первичная аутентификация пользователя будет осуществлена с помощью приложения Wallet.

«Ключ» можно будет передать родным и близким. Для этого новому пользователю нужно будет выслать приглашение через приложение.

Новая функция может появиться в ближайшее время. «Яблочная» корпорация уже ведёт переговоры с автопроизводителями.