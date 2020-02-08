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А вы знаете, что на остановках общественного транспорта запрещено курить?
08.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По статистике, около 30% населения Беларуси - курит. Буквально полгода назад вступил в силу "антитабачный" декрет №2, который сократил разрешенные для курения площадки.
Как проходит борьба за воздух, свободный от табака, и есть ли изменения в лучшую сторону?
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По статистике, около 30% населения Беларуси - курит. Буквально полгода назад вступил в силу "антитабачный" декрет №2, который сократил разрешенные для курения...
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