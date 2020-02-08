А вы знаете, что на остановках общественного транспорта запрещено курить?

Источник материала: Виртуальный Брест

По статистике, около 30% населения Беларуси - курит. Буквально полгода назад вступил в силу "антитабачный" декрет №2, который сократил разрешенные для курения площадки.





Как проходит борьба за воздух, свободный от табака, и есть ли изменения в лучшую сторону?