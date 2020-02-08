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В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек
08.02.2020 12:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
yandex.ru
Восемь человек стали жертвами массовой драки на юге Казахстана. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.
«40 участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. Восемь человек от полученных травм, к сожалению, скончались», — сказал Тургумбаев. По его словам, различные травмы получили сотрудники полиции, в том числе двое — огнестрельные ранения.
По словам министра МВД, инцидент произошел вечером 7 февраля на окраине села Масанчи. В драке участвовали около 70 «агрессивно настроенных» жителей, сообщает
«Провокаторы и очевидцы конфликта снимали происходящее и через мессенджеры и социальные сети призывали граждан к противозаконным действиям. Это привело к эскалации конфликта», — заявил он. После появления сообщений в соцсетях из соседних населенных пунктов в Масанчи прибыли еще 300 человек. Участники драки оказали активное сопротивление
Идет расследование по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве.
Ранее о беспорядках высказался президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались провокаторы.
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Восемь человек стали жертвами массовой драки на юге Казахстана. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел страны Ерлан Тургумбаев.
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