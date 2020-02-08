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Районный молодежный форум «Лидер нового поколения» провели в Жабинке

08.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

7 февраля 2020 года в Жабинковском районном центре творчества прошел районный молодежный форум «Лидер нового поколения» и торжественное открытие Вахты Памяти «Подвиг во имя будущего», посвященные Дню юного героя-антифашиста и 75-летию Великой Победы.

Районный молодежный форум «Лидер нового поколения» провели в Жабинке

Гость мероприятия Бензерук А. Р. – историк-краевед, член Союза писателей Беларуси, изучающий исторические материалы о нашей малой Родине, поделился с ребятами самыми яркими, на его взгляд, фактами о том, как жила наша Жабинковщина в годы войны.

Районный молодежный форум «Лидер нового поколения» провели в Жабинке

Глубоко и проникновенно прозвучало стихотворение «Баллада о матери» в исполнении Шейко Ирины, учащейся Лицея г. Жабинки. Районный совет пионерской организации выступил с предложением о создании к 75-летию Великой Победы «Венка Славы».

Районный молодежный форум «Лидер нового поколения» провели в Жабинке

Каждая пионерская дружина подготовила материал о тех, кто прославил Жабинковскую землю в суровые годы Великой Отечественной войны на полях сражений, в партизанских отрядах и подполье, о тех, кто завоевал для нас долгожданную Победу, кто восстанавливал страну из руин и пепла, приумножая богатство родного края в годы мирной жизни.

Обучающиеся объединения «Изодизайн», под руководством своего педагога Постниковой С.А. разработали и оформили макет венка, который постепенно заполнялся фотографиями героев. Минутой молчания почтили все присутствующие их память.

Викторина «Имена, застывшие в граните…», которую провела Скрипка Е.К., заместитель директора Центра творчества, помогла ребятам проверить свои знания и открыть новые факты о нашей малой Родине – Жабинковщине.

На протяжении всей встречи звучали военные песни в исполнении вокального коллектива «Радужный микс», под руководством Мицкович В.В. В завершение встречи председатель районного Совета ОО «Белорусская Республиканская пионерская организация» Грицук О.А. вручила каждой пионерской дружине сертификат участника районного форума «Лидер нового поколения».

 
 
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  7 февраля 2020 года в Жабинковском районном центре творчества прошел районный молодежный форум «Лидер нового поколения» и торжественное открытие Вахты Памяти...
 
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