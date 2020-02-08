Около 3,4 тыс. минчан получат материальную помощь к 75-летию Победы

Ветеранам будет предоставлена материальная помощь к 75-летию Победы. В их числе около 3,4 тыс. минчан, в том числе два Героя Советского Союза – Василий Мичурин и Иван Кустов. По информации « Минск-Новости », на сегодня удостоенные такого высокого звания белорусские ветераны живут только в Минске.

Напомним, в соответствии с Указом президента от 30 декабря 2019 года №491, единовременная материальная помощь составит от 700 до 2,5 тыс. рублей. Так, Герои Советского Союза получат по 2,5 тыс. рублей, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах, – по 1,7 тыс. рублей. Иным категориям ветеранов Великой Отечественной войны (жителям и защитникам блокадного Ленинграда, труженикам тыла) выплатят по 900 рублей. Гражданам, пострадавшим от последствий войны (бывшим узникам, семьям погибших военнослужащих, инвалидам с детства, чья инвалидность связана с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны), – по 700 рублей.

Всего выплаты получат около 20 тыс. человек. Материальная помощь будет оказываться с 1 апреля по 1 мая 2020 года. Выплата будет производиться по месту пенсионирования граждан. Если человек получает пенсию в учреждении банка, положенная сумма будет зачислена на счет (карт-счет). Если в отделении почтовой связи или на дому – доставят по месту жительства.