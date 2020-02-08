ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 3,4 тыс. минчан получат материальную помощь к 75-летию Победы

08.02.2020 13:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Около 3,4 тыс. минчан получат материальную помощь к 75-летию Победы
Фото из открытых источников

Ветеранам будет предоставлена материальная помощь к 75-летию Победы. В их числе около 3,4 тыс. минчан, в том числе два Героя Советского Союза – Василий Мичурин и Иван Кустов. По информации «Минск-Новости», на сегодня удостоенные такого высокого звания белорусские ветераны живут только в Минске.

Около 3,4 тыс. минчан получат материальную помощь к 75-летию Победы Ветеранам дадут матпомощь к 75-летию Победы

Напомним, в соответствии с Указом президента от 30 декабря 2019 года №491, единовременная материальная помощь составит от 700 до 2,5 тыс. рублей. Так, Герои Советского Союза получат по 2,5 тыс. рублей, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах, – по 1,7 тыс. рублей. Иным категориям ветеранов Великой Отечественной войны (жителям и защитникам блокадного Ленинграда, труженикам тыла) выплатят по 900 рублей. Гражданам, пострадавшим от последствий войны (бывшим узникам, семьям погибших военнослужащих, инвалидам с детства, чья инвалидность связана с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны), – по 700 рублей.

Всего выплаты получат около 20 тыс. человек. Материальная помощь будет оказываться с 1 апреля по 1 мая 2020 года. Выплата будет производиться по месту пенсионирования граждан. Если человек получает пенсию в учреждении банка, положенная сумма будет зачислена на счет (карт-счет). Если в отделении почтовой связи или на дому – доставят по месту жительства.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 75-летию Победы советского народа единовременную материальную помощь получат порядка 3,4 тыс. минчан – ветеранов Великой Отечественной войны и граждан,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В массовой драке в Казахстане погибли 8 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика