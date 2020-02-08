Белорусские хоккеисты в упорной борьбе проиграли резерву России и заняли последнее место на турнире

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею завершила турнира Kaufland Cup в Словакии поражением от олимпийской сборной России со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).



Фото: hockey.by

Единственную шайбу в середине третьего периода забросил Даниил Мироманов. Отметим, что весь матч ворота сборной Беларуси защищал 19-летний Константин Шостак.

Беларусь: К. Шостак (59:38); Знахаренко — Боголейша, Д. Буйницкий — Кодола (К) — Стефанович; Щечин — Антонов, И. Мартынов — Ковыршин — Демков; Готовец — Тарлецкий, С. Малявко — Дрозд — А. Малявко; Павлович — Китаров — Когалев; Ногачев.

Россия: Коновалов; Демидов — Мироманов, Обидин — Г. Иванов — Слепец; Пыленков — Шарипзянов (К), Морозов — Кукштель — Талалуев; Хабаров — Кудако, Дорофеев — Соркин — Ртищев; Тришин — Яковенко, Грошев — Шашков — Чинахов.

Таким образом, наша команда заняла последнее место на турнире. В первом матче белорусы уступили в драматичном матче словакам (3:4).