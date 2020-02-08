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Как лечат от коронавируса? Если что - куда обращаться

08.02.2020 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Как лечат от коронавируса? Если что - куда обращаться
Фото: Reuters
Число заразившихся новым коронавирусом приблизилось к 35 тысячам человек, сообщает 8 февраля Государственный комитет по здравоохранению КНР. Число умерших от этого вируса на территории Китая выросло до 722 человек, из них за последние сутки — 86.

Выросло количество заболевших в 25 странах за пределами Китая: в Сингапуре — 30, в Таиланде и Японии — 25, в Южной Корее — 24, на Тайване — 17, в Австралии — 15, в Германии — 13, США и Малайзии — по 12, во Вьетнаме — 10, Канаде — 7, Франции — 6, ОАЭ — 5, в Индии, Италии, Великобритании и на Филиппинах — по 3, России — 2, в Камбодже, Непале, Бельгии, Испании, Финляндии, Швеции и Шри-Ланке — по 1.

В Беларуси уже более 500 человек прошли диагностику на новый коронавирус, и у всех он не подтвердился. Более того, ни у кого из обследованных не было и пневмоний, сообщили в Минздраве.
29 студентов вузов, которые вернулись с каникул из Китая, 7 февраля разместили в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина». Для них специально выделили комнаты, так как в общежитиях вузов не смогли создать необходимые условия: из-за вспышки коронавируса в течение двух недель парни и девушки должны быть под медицинским наблюдением.

С 10 февраля в Хабаровске вводят масочный режим. Решение было принято накануне городской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщается на сайте администрации Хабаровска.
Закрытие китайских городов в результате вспышки коронавируса привело к сокращению импорта продукции, в том числе на предприятия по выпуску азотных и фосфорных удобрений. Могут сократить импорт калийных удобрений и китайские аграрии.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?
Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.

Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
стараться не касаться руками лица;
в общественных местах носить медицинские маски;
при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При симптомах простуды, высокой температуре, кашле и боли в грудной клетке нужно вызвать скорую помощь и обязательно сообщить медикам, что вы были в Китае.

Как лечат от коронавируса?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 10-61-85−10.
Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 20-27-78−38.
Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 18-56-16−90.
Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 10-61-85−10.
 
 
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Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.
 
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