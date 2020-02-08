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«Наш секрет – в объёмах тренировочного процесса». Как белорусские спасатели готовятся к международным соревнованиям
Источник материала: СТВ
В гостях программы
Сергей Вечер – активный участник международных соревнований, действующий спасатель, тренер белорусской сборной.
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«Наш секрет – в объёмах тренировочного процесса». Как белорусские спасатели готовятся к международным соревнованиям
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