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Молодежь из Неманицы заняться спортом не ленится!

08.02.2020 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

Учащиеся начальных классов вместе с родителями приняли участие в веселой спортивной эстафете. Они с радостью участвовали в оригинальных конкурсах,  «главными героями» которых были привычные предметы спортивного инвентаря. Не менее интересной для школьников была тематическая викторина «Спорт и здоровье».

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» прошла с участием учащихся 5 – 7 классов.  Спортландия «Веселые  старты» помогла ребятам продемонстрировать все спортивные таланты: ловкость и быстроту реакции, внимательность и аккуратность. Игровые элементами футбола, волейбола и баскетбола  особенно понравились мальчикам, а вот в прыжках со скакалкой отличились девочки. Учитель физической культуры С.Н. Ющенко придумала необычные конкурсы, и ребятам пришлось сначала хорошенько подумать, а уж потом приступать к выполнению заданий.

Победителем соревнований стала команда 6 класса. Капитан команды Сергей Драница всегда ответственно подходит к решению задач как спортивных, так и математических.

Спортивные танцы под зажигательные мелодии, занимательные  ребусы и кроссворды по теме ЗОЖ, шахматно - шашечный турнир были организованы для тех, кто пришел поболеть за команду своего класса.

Молодежь Неманицкой школы выбирает здоровый образ жизни.

Э. АНДРЕЙЧИК, классный руководитель 6 класса

 
 
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В Неманицкой средней школе Борисовского района прошел настоящий праздник физической культуры и здоровья.
 
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