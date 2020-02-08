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Почему дорожает белорусская «молочка», что будет дальше с ценами и сколько она стоит в России

08.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси дорожают молочные продукты. Нельзя сказать, что рост цен происходит резко, но копейка к копейке — и некоторые позиции за прошлый год, согласно статистике Белстата, в среднем прибавили больше 15%. Торговые сети прогнозируют, что подорожание продолжается и в этом году. В январе — начале февраля этого года практически все поставщики подняли отпускные цены на «молочку» на 1,5−5%, рассказывают в торговых сетях. FINANCE.TUT.BY попытался разобраться, почему дорожает «молочка», сравнил, как за год изменились цены на одинаковые продукты в одном и том же магазине, и посмотрел, сколько они стоят в России.

Почему дорожает белорусская «молочка», что будет дальше с ценами и сколько она стоит в России

На сколько подорожала белорусская «молочка»

Еще в августе прошлого года Министерство антимонопольного регулирования отмечало, что динамика роста потребительских цен на социально значимые товары, к которым относятся и молочные продукты, была значительно выше темпов подорожания других продовольственных товаров. Проще говоря, «социалка» дорожала активнее, чем в целом товары. Некоторые продукты подорожали на 9−11%.

Чтобы не допустить ускорения годовой инфляции, а также сохранить доступность необходимых продуктов в первую очередь для уязвимых слоев населения, министерство рекомендовало торговле придерживаться предельных максимальных торговых надбавок.

К примеру, на молоко коровье пастеризованное жирностью до 2,5% включительно без вкусовых добавок и наполнителей рекомендовано было устанавливать надбавку не больше 15% с учетом оптовой надбавки. То есть плюс максимум 15% к цене производителя. Не больше такой надбавки чиновники предложили делать на обычный кефир до 2,5% жирности, сметану до 20% и творог жирностью до 6% без наполнителей и добавок. В отношении сливочного масла жирностью до 72,5% предельную надбавку рекомендовали в размере 20%, а твердого и полутвердого весового сыра — не больше 30%.

Позже чиновники говорили, что по результатам мониторингов, которые проводят специалисты ведомства и профсоюзы, около 80% торговых объектов придерживаются рекомендованных торговых надбавок. Однако несмотря на это, цены все равно ползут вверх. На некоторые молочные продукты с января-февраля прошлого года по февраль нынешнего они поднялись на несколько десятков копеек.

Мы посмотрели, как изменились цены на одинаковые молочные продукты в одном и том же магазине в феврале 2020 года в сравнении с январем-февралем прошлого.

 
 
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