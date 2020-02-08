Соболенко играет с Бертенс. Онлайн 2-го дня матча Нидерланды - Беларусь в Кубке Федерации

Источник материала: Tut.by

Женские команды Нидерландов и Беларуси по теннису продолжают матчевую встречу плей-офф Мировой группы Кубка Федерации на грунтовых кортах в Гааге. После двух одиночных поединков , которые прошли 7 февраля, счет в противостоянии равный — 1:1. У теннисисток есть еще два одиночных поединка и один парный, чтобы выявить сильнейшего. Все они состоятся сегодня. SPORT.TUT.BY ведет онлайн-трансляцию игрового дня.



Арина Соболенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что 7 февраля сборные Нидерландов и Беларуси обменялись победами в одиночных встречах, которые одержали лидеры команд. Нидерландка Кики Бертенс (8 WTA) в трех сетах была сильнее нашей Александры Саснович (113 WTA) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:1. Затем Арина Соболенко (13 WTA) легко справилась с сопротивлением Аранчи Рус (77 WTA) — 6:2, 6:3.

8 февраля лидеры и вторые номера команд сырают между собой и в случае равенства в счете решающее значение обретет парная встреча. Пока на нее заявлены у Нидерландов Лесли Керхов и Деми Схюрс, у Беларуси — Лидия Морозова и Ольга Говорцова. Замены возможны.

Победителю матча достанется путевка в финальный турнир Кубка Федерации, который состоится 14−19 апреля в Будапеште. Участие в нем уже обеспечили страна-хозяйка — Венгрия, прошлогодние финалисты Кубка Федерации Франция и Австралия, а также Чехия. Оставшиеся восемь мест находятся в розыгрыше.

Счет в других противостояниях плей-офф Мировой группы после 1-го игрового дня США — Латвия — 2:0

Румыния — Россия — 1:1

Бразилия — Германия — 0:2

Испания — Япония — 2:0 Швейцария — Канада — 2:0

Бельгия — Казахстан — 1:1

Словакия — Великобритания — 2:0

Призовой фонд турнира составит 18 млн долларов: 12 млн пойдут на выплаты игрокам, еще 6 млн — национальным федерациям. Выше призовые только на турнирах Большого шлема и итоговом турнире WTA, так что организаторам Кубка Федерации удалось заинтересовать звезд тенниса.

SPORT.TUT.BY ведет онлайн матча.