|
Умная сушка в башне и спецавто для выезда на ДТП. Показываем новую пожарную часть в Минске
Источник материала: СТВ
В программе
Они в самой молодой пожарной части столицы буквально на каждом шагу, ведь именно от этого зависит, будет ли этот шаг спасительным. За несколько месяцев работы на «новом» месте, пожарные без малого 200 раз отправлялись по «горящим» следам.
Эти 10 минут для самого густонаселенного района столицы были тревожным дедлайном. Многочисленная жилая застройка и близость кольцевой требовали более оперативной реакции. 23-я часть сократила важную десятку вдвое.
Кроме впечатляющего автомобильного арсенала есть и другие «плюсы» в пожарном гараже. Например, закрытая мойка для транспорта и автоматическая вентиляция выхлопных газов, которая позволяет водителю экстренно завести машину. Такой системы нет больше ни в одной части. У некогда «смотровой» башни тоже важная функция: под крышей установили умный подъемник для сушки пожарных рукавов. Прибор для Минского гарнизона уникальный.
Безусловно, даже самая передовая техника наиболее эффективна в руках умелого хозяина. Штат новой части — полсотни спасателей. Их график — работа 24 часа напролет. Их стиль — полная боевая готовность.
Но даже счастливый исход и благодарность спасённых не всегда – залог спокойствия пожарного. Чтобы трезвость ума и сила духа были непоколебимы в огне, сотрудников консультирует профессиональный психолог. В части оборудованы место для приема пищи, учебный класс и комната релакса. А для любителей избавляться от негатива, «тягая железо» – тренажёрный зал. В таких офисных условиях трудно разочароваться в профессии.
Новая пожарная часть еще и незаменимое подспорье коллегам из Центрального региона. Это тот случай, когда локация на окраине столицы – определенно верное решение. Совсем скоро успех повторит пожарная новостройка в Лошице, а в ближайшие годы депо возведут в Красном Бору и Новинках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «Большой город» показываем новую пожарную часть во Фрунзенском районе. Оснащение объекта и вправду впечатляет. Новые пожарные машины, самое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)