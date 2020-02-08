Джефф Платт: смогу исполнить гимн Беларуси. Почти все слова знаю наизусть









Ты уже давно играешь в КХЛ, успел выучить русский или, может быть, белорусский?

Да, я много лет играю в России и старался выучить язык, но на протяжении нескольких лет у меня не было прогресса. Но сейчас я чувствую положительный сдвиг в этом вопросе. Я считаю, очень важно учить язык, особенно русский. Я спокойно общаюсь с ребятами в раздевалке и на льду, но хочу улучшить свой уровень для повседневного общения.





Что тебя больше всего удивило в России (или Беларуси), когда ты только приехал сюда?

Наверное, это то, как люди живут в повседневной жизни. Ты смотришь на все вокруг и понимаешь, что мир огромен и сейчас я понимаю, что нельзя жить на одном месте, нужно узнавать мир, встречать новых людей.





Ты принял гражданство Беларуси. Сможешь, например, исполнить белорусский гимн?

Да, конечно. Почти весь знаю наизусть, но намного проще спеть гимн России, так как я слушал его намного чаще, в КХЛ много российских команд и на всех играх поют ваш гимн. Поэтому я знаю каждое слово в гимне России и 95% гимна Беларуси.





Как насчет белорусской кухни?

цитирует Платта пресс-служба "Автомобилиста". Сам я вряд ли смогу что-то приготовить из белорусской кухни, но моим любимым блюдом являются драники, очень их люблю. Вообще я люблю готовить, могу приготовить отличное ризотто, —Платта пресс-служба "Автомобилиста".



