Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





10 февраля с 9.00 до 10.00 директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Валерьян Валерьянович Андруконис по телефону 2-14-12 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам торгового обслуживания.

12 февраля с 11.00 до 13.00 в здании Вороновского районного исполнительного комитета (кабинет №33 председателя районного Совета депутатов) прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Ивьевскому избирательному округу №54 Александр Иванович Маркевич.

12 февраля с 10.00 до 12.00 военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Юрьевич ГАЙЖЕВСКИЙ по телефону 2-11-15 проведет прямую линию.