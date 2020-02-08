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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

08.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

10 февраля с 9.00 до 10.00 директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Валерьян Валерьянович Андруконис по телефону 2-14-12 проведет прямую линию с жителями Вороновского района по вопросам торгового обслуживания.

 

12 февраля с 11.00 до 13.00 в здании Вороновского районного исполнительного комитета (кабинет №33 председателя районного Совета депутатов) прием граждан проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Ивьевскому избирательному округу №54 Александр Иванович Маркевич.

 

12 февраля с 10.00 до 12.00 военный комиссар Вороновского района подполковник Александр Юрьевич ГАЙЖЕВСКИЙ по телефону 2-11-15 проведет прямую линию.

 
 
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10 февраля с 9.00 до 10.00 директор Вороновского филиала Гродненского облпотребобщества Валерьян Валерьянович Андруконис по телефону 2-14-12 проведет прямую линию с...
 
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