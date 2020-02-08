Сравните, как выглядит бегун до и после 24 часов на дорожке

Источник материала: Tut.by

«Слушал Коржа, но больше заходил Бетховен», — говорит Евгений Гуцалов, который 24 часа бежал на дорожке ради благотворительности. GO.TUT.BY сравнил, как бегун выглядел на старте и финише, и разузнал, зачем ультрамарафонцу ночью понадобился снег.



Последний час 24-часового забега

Свой необычный забег 38-летний Евгений решил провести в поддержку витебской команды «ДАР» , которая организует совместный отдых детей с ограниченными возможностями и физически здоровых людей. Свой забег он назвал #проект24, и за сутки на дорожке пробежал больше 137 километров.

Ритм, признается Женя, был очень спокойный. Парень успевал разговаривать со всеми, кто приходил его поддержать, и вести прямые эфиры в инстаграм. Но после полуночи прекратил: все ушли спать, за бегом витеблянина следило всего пару человек.



Евгений Гуцалов до и после забега

— Больше всего отсутствие эфиров не понравилось маме, — смеется атлет. — Это же мама, и она не спала все эти 24 часа вместе со мной.

Всю ночь рядом с Евгением был и его «беговой секундант» Андрей Циммерман. Женю раньше он знал только по соцсетям, но решил помочь ему в благотворительной затее. Парень и сам бегает, но его личный рекорд до этого дня был скромнее — бег около двух часов.





— А тут на соседней дорожке с Женей я бежал почти всю ночь. Сам не ожидал, что столько могу! — рассказывает Андрей. — Ближе к утру, конечно, у Жени начались проблемы, и мы экстренно их решали: сразу кишечник стал «барахлить», потом — «гореть» ноги. Пробовали в бутылку воду холодную набирать, но потом вспомнили, что на улице снег — накидали в пакет, вроде помогло. Под утро уже люди привезли лед и таблетки для пищеварения.

Андрей поясняет, что бег на дорожке очень «грузит».





— На улице можно развеяться, переключиться. А это помещение: были моменты, когда все сгущалось и давило. Вроде пытаешься куда-то убежать, но ты на месте.

Поддержать (и убедиться, что витеблянин действительно на дорожке) приходили разные люди. Одной из тех, кто встал на соседнюю беговую дорожку, была Катя. Она пробежала рядом с Женей первых два часа после старта.





— По собственному опыту знаю, что бежать в разы легче, когда есть компания. За разговорами время пролетает незаметно, отвлекаешься от возможного дискомфорта — как физического, так и ментального. Женя очень позитивный и сильный человек, все время, что я бежала рядом, улыбался и рассказывал интересные истории. Уверена, что сегодня он не достигнет своего предела — он у него впереди.

Витеблянин своим результатом доволен. В том, что он физически к нему готов, он был уверен , а вот насчет психологической готовности у Жени были сомнения. Помогала справляться с давлением музыка. Была попытка смотреть фильмы, но от них клонило в сон.





Хоть к утру у бегуна открылось «второе дыхание», но к концу забега Женя шутил, что в ближайшие две недели на беговой дорожке ждать его не стоит.

— Круто, что я это сделал! Да, есть проблема, когда в медленных забегах начинает подводить кишечник — о таком говорят многие ультрамарафонцы. Я сглупил, что взял не всю аптечку, а только ее часть. Но все же главное, что мне удалось рассказать о команде «ДАР». Надеюсь, финансовая помощь от людей тоже будет.





— Чего сейчас хочется?

— Мечтаю опустить ноги в снег и оттуда их долго не доставать. Ну и от пасты не откажусь!

Помочь команде «Дар» можно в через систему ЕРИП: Благотворительность, общественные объединения/Помощь детям и взрослым/ДАР.

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