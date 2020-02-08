Велоклуб «Минск» приглашен на главную женскую гонку мира

Источник материала: Tut.by

Велоклуб «Минск» получил приглашение на участие в «Джиро д`Италия» — главной гонке женского календаря.





«Джиро» пройдет в этом году с 26 июня по 5 июля. Соревнования проводятся в 31-й раз в истории. Впервые на них выступит клуб из Беларуси. Примечательно, что с 2010 года победительницами общего зачета были только гонщицы из Нидерландов и США.

Самым удачным для Беларуси был старт 2016 года, когда Алена Омелюсик и Ксения Тугай попали в топ-10 общего зачета.

Лидером команды «Минск» является чемпионка Европейских игр Татьяна Шаракова. В составе также бронзовый призер Игр в Минске Анна Терех.

Полный состав клуба: Татьяна Шаракова, Анна Терех, Каролина Савенко, Таисия Носкович, Алина Абраменко, Дарья Декола, Анастасия Киптикова и Алеся Шаурко. Гонщицы выступают под руководством Любови Немковой.