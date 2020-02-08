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Что посмотреть: лучшие фильмы, которые останутся без «Оскара – 2020», а зря

08.02.2020 16:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже завтра, 9 февраля, в Лос-Анджелесе пройдет торжественная церемония вручения премии «Оскар» – за заслуги в области кино за 2019 год. Жаль, но по своей сути «Оскары» не могут достаться каждому достойному фильму – это облом, но его не избежать. Однако это не значит, что такие проекты должны остаться незамеченными. 2019 год был щедр на хорошее, продуманное кино, которое тоже впечатляло зрителей. Вот список фильмов, отобранных редакцией Vox, которые не получили ни одной номинации на «Оскар», но все же заслуживают вашего внимания.

1. «Три лица»

2. «Аполлон-11»

3. «Атлантика»

4. «Прощание»

5. «Стриптизерши»

6. «Тайная жизнь»

7. «Красивый мальчик»

8. «Солнцестояние»

9. «Портрет девушки в огне»

10. «Сувенир»

11. «Неограненные драгоценности»

12. «Мы»

13. «Дикие ночи с Эмили»

 
 
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Уже завтра, 9 февраля, в Лос-Анджелесе пройдет торжественная церемония вручения премии «Оскар» – за заслуги в области кино за 2019 год. Жаль, но по своей сути...
 
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