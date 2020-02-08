Температура воздуха ночью составит от минус 6 до 0 градусов, днем будет от 1 до 7 градусов тепла.
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Гололедица и до 6 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 9 февраля
08.02.2020 16:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от минус 6 до 0 градусов, днем будет от 1 до 7 градусов тепла.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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