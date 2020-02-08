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Гололедица и до 6 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 9 февраля

08.02.2020 16:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гололедица и до 6 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 9 февраля
Фото из открытых источников

Гололедица и до 6 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 9 февраля Правда ли, что из-за бесснежной зимы летом не будет комаров?
Ночью, 9 февраля, в Беларуси будет облачно с прояснениями, днем ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 6 до 0 градусов, днем будет от 1 до 7 градусов тепла.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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