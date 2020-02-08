ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минимальная зарплата в самой бедной стране Евросоюза в 2 раза выше, чем в Беларуси

08.02.2020 16:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В январе текущего года самая маленькая зарплата на просторах Евросоюза была зафиксирована в Болгарии – 312 евро.

К слову, в Беларуси размер минимальной заработной платы составляет 375 рублей (на сегодня это 158 евро).

Как сообщают латвийские интернет-источники, на втором месте в рейтинге самых маленьких зарплат в ЕС расположилась Латвия (430 евро).

На третьем месте – Румыния (466 евро), на четвертом - Венгрия (487 евро).

Далее идут:

Чехия (575 евро);
Словакия (580 евро);
Эстония (584 евро);
Литва (607 евро);
Польша (611 евро).
Что касается минимальных зарплат от 700 до 1000 евро в южноевропейских странах, то ситуация обстоит следующим образом:  

Португалия (741 евро);
Греция (758 евро);
Мальта (777 евро);
Словения (941 евро);
Испания (1050 евро).
В 3-ю группу вошли страны, которые находятся на западе и севере Европы, где минимальная зарплата выше 1500 евро:

Франция (1539 евро);
Германия (1584 евро);
Бельгия (1594 евро);
Нидерланды (1636 евро);
Ирландия (1656 евро);
Люксембург (2142 евро).
Такое понятие, как минимальная зарплата, официально действует в  21 стране Европейского союза.

Однако такого показателя  не существует в Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции и на Кипре.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе текущего года самая маленькая зарплата на просторах Евросоюза была зафиксирована в Болгарии – 312 евро.
 
Новости дня
Новости разные
 
На северо-востоке Таиланда солдат устроил стрельбу. Погибли 12 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика