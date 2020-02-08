Минимальная зарплата в самой бедной стране Евросоюза в 2 раза выше, чем в Беларуси

К слову, в Беларуси размер минимальной заработной платы составляет 375 рублей (на сегодня это 158 евро).





Как сообщают латвийские интернет-источники, на втором месте в рейтинге самых маленьких зарплат в ЕС расположилась Латвия (430 евро).





На третьем месте – Румыния (466 евро), на четвертом - Венгрия (487 евро).





Далее идут:





Чехия (575 евро);

Словакия (580 евро);

Эстония (584 евро);

Литва (607 евро);

Польша (611 евро).

Что касается минимальных зарплат от 700 до 1000 евро в южноевропейских странах, то ситуация обстоит следующим образом:





Португалия (741 евро);

Греция (758 евро);

Мальта (777 евро);

Словения (941 евро);

Испания (1050 евро).

В 3-ю группу вошли страны, которые находятся на западе и севере Европы, где минимальная зарплата выше 1500 евро:





Франция (1539 евро);

Германия (1584 евро);

Бельгия (1594 евро);

Нидерланды (1636 евро);

Ирландия (1656 евро);

Люксембург (2142 евро).

Такое понятие, как минимальная зарплата, официально действует в 21 стране Европейского союза.





Однако такого показателя не существует в Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции и на Кипре.







