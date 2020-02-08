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Минимальная зарплата в самой бедной стране Евросоюза в 2 раза выше, чем в Беларуси
Источник материала: Партизан
В январе текущего года самая маленькая зарплата на просторах Евросоюза была зафиксирована в Болгарии – 312 евро.
К слову, в Беларуси размер минимальной заработной платы составляет 375 рублей (на сегодня это 158 евро).
Как сообщают латвийские интернет-источники, на втором месте в рейтинге самых маленьких зарплат в ЕС расположилась Латвия (430 евро).
На третьем месте – Румыния (466 евро), на четвертом - Венгрия (487 евро).
Далее идут:
Чехия (575 евро);
Словакия (580 евро);
Эстония (584 евро);
Литва (607 евро);
Польша (611 евро).
Что касается минимальных зарплат от 700 до 1000 евро в южноевропейских странах, то ситуация обстоит следующим образом:
Португалия (741 евро);
Греция (758 евро);
Мальта (777 евро);
Словения (941 евро);
Испания (1050 евро).
В 3-ю группу вошли страны, которые находятся на западе и севере Европы, где минимальная зарплата выше 1500 евро:
Франция (1539 евро);
Германия (1584 евро);
Бельгия (1594 евро);
Нидерланды (1636 евро);
Ирландия (1656 евро);
Люксембург (2142 евро).
Такое понятие, как минимальная зарплата, официально действует в 21 стране Европейского союза.
Однако такого показателя не существует в Дании, Италии, Австрии, Финляндии, Швеции и на Кипре.
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В январе текущего года самая маленькая зарплата на просторах Евросоюза была зафиксирована в Болгарии – 312 евро.
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