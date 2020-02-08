Окошки для кошки: как переоборудуют подвалы с оглядкой на бездомных животных

В соседней России прошлой осенью вышло постановление правительства, согласно которому один из продухов (отверстие для прохождения воздуха) в подвальном помещении должен быть открыт в течение всего года. А что у нас, выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости».





Животные не уходят в парки и леса, они остаются рядом с человеком и его жилищем, пытаются найти укрытие от опасностей и непогоды в техподпольях. Сердобольные горожане подкармливают хвостатых. И бьют тревогу, если те оказываются замурованными в подвалах и, как следствие, обречены на мучительную смерть.













Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 194 от 29 августа 2016 года внесены изменения в ТКП 45-1.04-14-2005 «Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений». Нововведения, вступившие в силу 1 ноября 2016-го, предусматривают, что в каждом подвале на одном из окон должна быть установлена качающаяся дверца, которая свободно открывается наружу. Это нужно именно для того, чтобы животные, попавшие в подвал, смогли его покинуть. При разработке нового ТКП 45-1.04-305-2016 «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений. Основные требования» эта норма была сохранена.





Как отметил заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Тимофей Кремез, широкого распространения дверцы пока не получили из-за несоответствий в нормативных документах. Чтобы на установку конструкций можно было использовать бюджетные средства, этот пункт следует внести в перечень работ по техническому обслуживанию жилфонда.









Дополненный, в том числе пунктом о качающихся дверцах, перечень уже находится на рассмотрении в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Когда его утвердят, будет принята программа по переоборудованию вентиляционных окон во всех подвалах жилфонда. Но важно понимать: дверка станет открываться только наружу, чтобы животные могли выбраться из техподполья, но не попасть внутрь. Так что домом для четвероногих бродяжек подвалы не станут.

Место ли животным в подвалах?

Конечно, хвостатым нужно какое-то укрытие, особенно в холодную пору года. Предоставить им доступ в технические помещения было бы гуманно. Но есть и контраргументы. Один из самых распространенных — блохи. Кроме того, противники доступа животных в подвал нередко говорят и об антисанитарии, ведь кошки оставляют в подполье продукты своей жизнедеятельности. Также надо учесть, что в технических помещениях проходят инженерные сети, например трубопроводы отопления и горячего водоснабжения, теплоизоляция которых воспринимается зверьем как альтернатива когтеточке. А если изолирующий материал поврежден, часть тепла не доходит до потребителей.





Выслушав в очередной раз эти и некоторые другие доводы, завзятые кошатники непременно скажут о том, что нередко насекомые-паразиты встречаются и в помещениях, не обжитых хвостатыми, а также отметят: усатые-полосатые предпочитают справлять свои естественные нужды вне дома.





Как разрешить спор? Де-юре нигде не прописано, что подвал может быть приютом для кошек. Поэтому де-факто жильцы, которые против соседства с бездомными животными, имеют основания быть недовольными. Разговоров на эту тему уже было предостаточно, поэтому напрашивается вывод: урегулировать разногласия можно, только совершенствуя законодательство. Тем временем Закон «Об обращении с животными» в нашей стране на протяжении многих лет остается проектом, который по-прежнему требует детальной проработки. Очевидно, что ориентиром в этом деле в настоящее время должна стать новая редакция модельного закона «Об ответственном обращении с животными», принятая и рекомендованная для использования в национальных законодательствах Межпарламентской Ассамблеей государств — участников СНГ. Документ предусматривает отлов безнадзорных животных, их содержание в приютах, проведение вакцинации и другие меры. Совет Министров Беларуси предложил включить соответствующий проект в план подготовки законопроектов на 2020 год.





P.S. Типичный пример привел в своем обращении в редакцию житель одного из домов на ул. Я. Коласа. Вместе с некоторыми другими соседями он старается оказывать помощь бездомным животным. Одна из его подопечных обосновалась в подвале и принесла потомство. Однако соседка нашего читателя обратилась в ЖЭУ и настояла, чтобы все подвальные продухи были заделаны. Пришел рабочий, окошки заделал, и кошачье семейство оказалось замурованным. Жильцы возмутились, восстановили входы-выходы. Активная соседка продолжала настаивать на своем. К подъезду снова пришел рабочий и вновь замуровал кошку с котятами. Как думаете, долго ли еще будет повторяться эта грустная история?

О бедном котяре замолвите слово

Не стоит сомневаться в том, что кошки — полезные компаньоны человека. Уже хотя бы потому, что они истребляют грызунов. И еще зоозащитники убеждают: именно кошки охраняют город и его жителей от иксодовых клещей, поскольку охотятся на их распространителей — мышей, крыс и птиц.





Известно, что в подвалах Эрмитажа коты вполне официально проживают с XVIII века и помогают защищать шедевры искусства от крыс. Конечно, за четвероногими хранителями Эрмитажа присматривают волонтеры. Животных кормят, стерилизуют, прививают, лечат при необходимости. Обычным дворовым хвостатым тоже не помешала бы человеческая забота. Да, неравнодушные их подкармливают, а в отдельных случаях даже стерилизуют. Но не менее важно своевременно их вакцинировать и лечить, чтобы исключить передачу болезней как другим животным, так и людям.









Сложно представить, что какая-то отдельно взятая служба сможет контролировать и опекать всех четвероногих бродяжек. Поэтому всегда будет актуальна и востребована помощь животным со стороны человека.



