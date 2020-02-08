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Рачков о визитах Помпео в страны постсоветского пространства: «Чётко просматривается стремление США усилить позиции в этом регионе»
Источник материала: СТВ
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и другие страны постсоветского пространства обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
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Рачков о визитах Помпео в страны постсоветского пространства: «Чётко просматривается стремление США усилить позиции в этом регионе»
Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и другие страны постсоветского пространства обсуждали в программе «В обстановке мира». Олег Гайдукевич:...
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