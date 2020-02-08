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Умер нобелевский лауреат Стэнли Коэн

08.02.2020 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский биохимик и нобелевский лауреат по медицине 1986 года Стэнли Коэн (Stanley Cohen), который изучал рост клеток и развитие раковых опухолей, скончался в Нэшвилле (США) в возрасте 97 лет

Об этом говорится в сообщении частного университета Vanderbilt University, передает РИА Новости.

«Легендарный биохимик из университета Vanderbilt University, награжденный Нобелевской премией за открытие эпидермального фактора роста и его рецептора, скончался в Нэшвилле 5 февраля», — сообщили в университете.

Ученый ушел из жизни тихо, рядом с супругой. У него осталась жена, трое взрослых детей и двое внуков, пишет lenta.ru


Коэн — потомок еврейских эмигрантов из России. Он родился в Нью-Йорке в 1922 году. В 1948 году Коэн стал доктором наук по биохимии, степень ему присудили в Мичиганском университете. В 1986 году он вместе с коллегой Ритой Леви-Монтальчини получил Нобелевскую премию за исследования, которые позже «послужили толчком для разработки многих лекарственных препаратов для борьбы с раком».
 
 
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Американский биохимик и нобелевский лауреат по медицине 1986 года Стэнли Коэн (Stanley Cohen), который изучал рост клеток и развитие раковых опухолей, скончался в Нэшвилле...
 
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