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С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо

08.02.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: paulbr75, pixabay.com

С 9 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.

Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 2 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал, как будет меняться стоимость бензина на заправках. Он подчеркнул, что считает оптимальной выбранную стратегию поэтапного повышения цен на топливо.

 
 
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Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 2 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
 
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