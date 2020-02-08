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С 9 февраля снова дорожает автомобильное топливо
Источник материала: Tut.by
С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом
С 9 февраля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек.
Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо
Напомним, накануне председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков
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Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена изменялась 2 февраля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.
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