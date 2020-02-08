Переговоры Лукашенко и Путина в Красной Поляне завершились. Подробности по газу и нефти













Общение лидеров стран в различных форматах продолжалось более восьми часов. Они включали в себя переговоры в формате один на один за рабочим завтраком, в расширенном составе с частью российской делегации (ряд чиновников не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий), а также в полном составе, когда опоздавшие наконец смогли добраться до места переговоров .





















В перерыве Александр Лукашенко и Владимир Путин в составе одной команды сыграли в товарищеском хоккейном матче на льду спортивно-культурного комплекса «Галактика». Игра завершилась со счетом 13:4 в пользу президентской дружины.

Итоги переговоров в Красной Поляне для журналистов озвучил заместитель руководителя Администрации Президента России Дмитрий Козак. Он рассказал, что Россия в 2020 году будет поставлять газ в Беларусь на условиях 2019 года. Это $127 за 1 тыс. куб.м на границе.

Кроме того, российское правительство будет способствовать заключению коммерческих контрактов на поставку нефти в Беларусь. Впрочем, Дмитрий Козак не гарантировал ни определенные объемы, ни цены, подчеркнув, что это вопрос переговоров между потребителями и поставщиками.

Фото Андрея Стасевича и Максима Гучека