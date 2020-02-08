Кому душистой ушицы?! Тогда вам на районный праздник " Моринская золотая рыбка" (дополнено)

Источник материала: Ивьевский край

Районный праздник " Моринская золотая рыбка" проходит сегодня в аг. Морино Ивьевского района.

Даже снег, такой долгожданный этой зимой , припорошил землю накануне полюбившегося многим ивьевчанам и гостям из соседних регионов праздника. Кстати, он проводится только в четвертый раз, но уже по праву считается одним из брендов среди культурно-массовых мероприятий Ивьевщины.

























Агрогородок Морино не случайно стал местом его поведения. Ведь рядом протекает самая полноводная в гродненском регионе, прославленная в стихах и песнях белорусских поэтов и композиторов, река Неман. Живописны ее берега летом, прекрасны они и в зимнем одеянии благодяря подступающему близко лесному массиву.

Любителей рыбалки здесь встретишь в любое время года. Одним по душе плыть в лодке по тихой заводи на рассвете июньского дня, а другим - шагнуть из тепла городской квартиры на крепкий лед застывшего Немана и вдыхать морозистый воздух, обосновавшись у темного пятна просверленной лунки. Последнее из-за теплой зимы, увы, пока невозможно. Но кто знает, какие сюрпризы и радости может еще преподнести нам природа в оставшиеся дни февраля и первый весенний месяц!? Но это еще будет...

А сегодня окрестности вблизи могучего Немана наполнились веселыми голосами участников и гостей прекрасного праздника в честь одного из самых любимых увлечений мужчин во все времена - рыбалки. Ради справедливости надо отметить, что среди армии заядлых рыбаков есть немало и представительниц слабого пола, которые в умениях ничуть не уступают сильному.

Ну а что касается наваристой ушицы, то тут, я думаю, любителей еще больше! Да "вприкуску" с задорными песнями, да в честной компании, да с возможностью исполнения самых сокровенных желаний с помощью настоящей Золотой Рыбки!

Вот и съехались люди на праздник большими командами и целыми семьями! Отдохнуть, посоревноваться в приготовллении ухи и в спортивной сноровке.

В этом году в районном конкурсе " Моринская золотая ушица" принимают участие восемь команд: сектор культуры Ивьевского райисполкома, Ивьевский ГСПЛ, филиал "Азот Агро", Ивьевская ЦРБ, ТЦСОН Ивьевского района, Эйгердовский д/с- СШ, Ивьевский лесхоз, а также сборная команда жителей аг. Морино.

















Пока они заняты приготовлением главного блюда праздника, собравшихся гостей веселят артисты центра культуры и досуга из агрогородков Геранены, Лаздуны 1, Субботники и города Ивье.

Местные и приезжие мастера и ремесленники предлагают свою сувенирную продукцию. Детворе можно полакомиться попкорном и другими вкусностями.

Соревновательный дух праздника поддерживают работники сектора спорта и туризма, предлагая всем желающим поучаствовать в спортивных конкурсах.

И как же обойтись на празднике "Моринская золотая рыбка" без чуда исполнения желаний!? Правильно, никак! Вот и подходят люди к фотозоне " Веселый рыбак" с неводом пожеланий, чтобы поскорее воплотилось то, о чем мечтается.

Тем, кто на празднике впервые, о лучших моментах предыдущих лет расскажет организованная здесь фотовыставка.

Самое главное в празднике - это, конечно же, праздник! С его хорошим настроением, удивительными впечатлениями, зарядом бодрости, а потом - и яркими воспоминаниями... Но неплохо ко всему этому приложить и успешный результат участия в конкурсе.

Поэтому желаем удачи в районном конкурсе " Моринская золотая ушица" всем его участникам! А пока жюри подводит его итоги, будем веселиться и отдыхать!





















Т. Болотова. Фото С. Зенкевича.