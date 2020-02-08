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Что писали ведущие мировые СМИ о коронавирусе? Обложки изданий и первые полосы

08.02.2020 17:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В конце января Китай потребовал официальных извинений от датской газеты Jyllands-Posten за карикатуру на флаг КНР: звезды были заменены вирионами коронавируса.

Что писали ведущие мировые СМИ о коронавирусе? Обложки изданий и первые полосы
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Журналисты отказались извиняться и заявили, что «этот рисунок, в отличие от многих карикатур, отражает состояние мира прямо сейчас». А как видят нынешнюю ситуацию с вирусом другие СМИ по всему миру? TUT.BY посмотрел последние выпуски.

На днях американский журнал Time анонсировал свежий номер, который выйдет в печать 17 февраля. На обложке, выполненной в красном цвете, — китайский лидер Си Цзиньпин в маске с надписью «Тест для Китая».
Свежий номер еженедельного польский журнала Polityka вышел с обложкой «Эпидемия страха».
«Действительно ли нам угрожает новая смертельная болезнь?», — задаются вопросом журналисты.
Британский журнал The Week изобразил на первой странице февральского номера планету с форме вириона коронавируса под заголовком «Вирус становится глобальным».

Обложка немецкого журнала Der Spiegel вышла еще более угрожающей. «Сделано в Китае. Когда глобализация становится смертельной опасностью».
Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung (издается в Мюнхене) продолжает в том же духе: «Заражены страхом».

А вот итальянский еженедельник уже дважды за февраль посвящает новой болезни свою передовицу: «Анатомия вируса. Все, что нужно знать о новой эпидемии коронавируса» и «Экономическая инфекция. Что, если Китай остановится?».
Польская Gazeta Wyborcza задается вопросами: «Вирус прорвался. Куда убежали зараженные? Когда взбунтуется Китай? Готова ли Польша?»

Австралийская газета The Sunday Times в прошлые выходные отвела центральное место теме бойкота граждан Китая в своей стране.
«Великая стена Австралии (Oz — сленговое название страны среди ее жителей). Премьер-министр закрыл границу. Туризм Западной Австралии сотрясается».

Англоязычная газета Гонконга South China Morning Post, что естественно, посвящает обложки новостям о коронавирусе день за днем.

«В обществе ширится страх», — писали журналисты вчера, «Город всколыхнула паника в магазинах», — пишут они сегодня.

Обложка американской газеты New York Times сегодня выглядит апокалиптической: «Затерянные в страхе и усталости». И подводка к материалу: «Нормальная жизнь в Ухане полностью перевернута новым коронавирусом».
Впрочем, передовица в начале этой недели была едва ли позитивней. Под фото людей в костюмах биозащиты — заголовок: «В темноте, пока вирус распространяется» и подводка к нему: «В критические моменты Китай ставит секретность и порядок впереди открытой борьбы с вирусом».
В Южной Африке ежедневная газета The Star разместила вчера, пожалуй, единственно возможную хорошую новость о болезни: «Страхи по поводу коронавируса развеялись». У пациента в провинции Лимпопо не подтвердились подозрения на смертельный вирус.

Испанская газета El País в первом из материалов газеты за 5 февраля пишет о том, что «Китай вводит цензуру на кризис, вызванный коронавирусом». В подводке к материалу: «Политическое бюро усиливает контроль над СМИ и Интернетом — и разворачивает официальную пропаганду».

А вот обложка Jornal Tribuna de Macau от 5 февраля, которая выпускается в Макао, специальном административном районе КНР. «Экономически ориентированные страхи».
Наконец, самой оптимистичной оказалась обложка официального ежедневника China Daily, который принадлежит отделу пропаганды ЦК Коммунистической партии Китая (выходит на английском языке). Газета вышла в печать вчера.
Надпись на первой странице: «Си Цзиньпин: Нация в силах победить в борьбе против вируса». Ниже — снимок китайского лидера с премьер-министром Камбоджи, чей приезд — «знак большой дружбы в такой особенный момент».
 
Теги: Новости
 
 
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В конце января Китай потребовал официальных извинений от датской газеты Jyllands-Posten за карикатуру на флаг КНР: звезды были заменены вирионами коронавируса.
 
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