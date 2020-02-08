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Соболенко проиграла Бертенс, белоруски уступают Нидерландам 1:2 в матче Кубка Федерации

08.02.2020 17:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В первом сегодняшнем одиночном поединке встречались лидеры команд - Арина Соболенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, и восьмая ракетка планеты Кики Бертенс.

В обоих сетах белоруска почти ни в чем не уступала своей сопернице, но все же проиграла - 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 20 минут, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодняшнем матче Александра Саснович (113-й номер рейтинга WTA) встретится с Аранчей Рус (77). Потом состоится парная встреча, в которой белорусский дуэт Ольга Говорцова / Лидия Морозова сыграет против тандема хозяек Деми Схюрс / Лесли Керхов.


Арина Соболенко. Фото организаторов турнира


По регламенту турнира, во второй день соревнований капитаны команд Татьяна Пучек и Пол Хархайс могут произвести замены.

Вчера в стартовой встрече матча в Гааге Александра Саснович проиграла Кики Бертенс - 7:6, 2:6, 1:6, а затем Арина Соболенко победила Аранчу Рус - 6:2, 6:3.
Ранее сборные Беларуси и Нидерландов встречались в розыгрыше Кубка Федерации четыре раза: голландки одержали три виктории, белоруски - одну. В мировом командном рейтинге женская сборная Беларуси занимает 5-е место, сборная Нидерландов находится на 19-й позиции.

В других матчах сыграют: Испания - Япония, Швейцария - Канада, Румыния - Россия, Бразилия - Германия, Словакия - Великобритания, Бельгия - Казахстан, США - Латвия.

Победители квалификационных встреч выйдут в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля Будапеште. Без отбора в венгерской столице выступят теннисистки сборных Венгрии, Австралии, Чехии и Франции.
 
 
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В первом сегодняшнем одиночном поединке встречались лидеры команд - Арина Соболенко, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, и восьмая ракетка планеты Кики...
 
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