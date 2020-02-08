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ООО “Санта-ритейл” откроет сразу два торговых центра в Несвиже

08.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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– В газете “Нясвiжскiя навiны” была опубликована информация о строительстве нового торгового центра на пересечении улиц Ленинская и Партизанская. Я проживаю в доме, который располагается в шаговой доступности от этого места. Меня интересует не снесут ли детскую площадку, поскольку она расположена рядом с местом будущей стройки? И ещё один вопрос – когда откроется торговый центр на улице 1-ое Мая?

Александр, г. Несвиж.

На вопросы отвечает отвечает заместитель председателя Несвижского райисполкома, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Афанасик:

– ООО “Санта-ритейл” рассматривает Несвижский район как весьма перспективный для ведения бизнеса. В настоящий момент строительство торгового центра на улице 1-ое Мая в самом разгаре. Подписание акта ввода в эксплуатацию планируется в апреле. Площадь магазина составит около 600 кв.м. Помимо торгового зала здесь будут и арендные площади, на которых разместятся магазин электротоваров, аптека и прочие.

Что касается строительства в районе пересечения улиц Ленинская и Партизанская, сейчас ведутся проектные работы. Строительство второго торгового центра должно начаться во втором полугодии. Детскую площадку никто убирать не будет. Возможно, какая-то её часть будет перенесена. Пока проектная документация не пройдет экспертизу, ничего точно нельзя сказать. Однако интересы жильцов будут учтены в любом случае.

ООО “Санта-ритейл” откроет сразу два торговых центра в Несвиже


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– В газете “Нясвiжскiя навiны” была опубликована информация о строительстве нового торгового центра на пересечении улиц Ленинская и Партизанская. Я
 
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