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В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

08.02.2020 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Ими стали американка и японец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню число заразившихся новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли 722 человека.

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

Между тем Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за последние два дня в Китае зафиксировано снижение числа случаев заражения коронавирусом. Но специалисты предупреждают, что ситуация может измениться.

Ученые сообщили, какое животное предположительно является переносчиком коронавируса

В то же время ученые установили вероятных промежуточных переносчиков болезни.

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

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Новости Китая. В китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан. Ими стали американка и японец, сообщили в...
 
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