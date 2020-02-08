30 лет «Толстяку»: Harley-Davidson представил специальную версию модели Fat Boy

Источник материала: Tut.by

К 30-летию одного из самых популярных «Харлеев» — модели Fat Boy (то есть «толстяк» в переводе) — американцы подготовили юбилейную серию мотоцикла.





Harley-Davidson Fat Boy был представлен в 1990 году и успел прославиться не в последнюю очередь благодаря тому, что именно его оседлал Арнольд Шварценеггер во втором «Терминаторе». Впрочем, спецверсия Fat Boy 30th Anniversary создана на основе последнего поколения модели, появившегося в 2018 году и от стандартного варианта отличается лишь особой окраской и косметическими доработками.





Байк окрашен в «брутальный», как говорят сами создатели, черный цвет Vivid Black с бронзовыми акцентами. Появились соответствующие шильдики, указывающие на принадлежность к особой серии, но «114-й» мотор, самый мощный в обширном семействе Softail, остался стандартным. Это V-образная «двойка» объемом почти 2 л (114 кубических дюймов, 1870 см3) с комбинированным воздушно-масляным охлаждением и электронной системой последовательного впрыска топлива, развивающая 94 л.с. и 155 Нм крутящего момента.





Всего в Harley-Davidson выпустят 2500 единиц Fat Boy 30th Anniversary — мотоциклы уже доступны к заказу. В США цены на спецверсию начинаются от 21 949 долларов (без учета доставки).