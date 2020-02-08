Минское «Динамо» после сочинского сбора сыграло вничью с «Витебском»

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после первого сбора в Сочи сыграло контрольный спарринг против «Витебска». Матч закончился вничью, голов команды не забили — 0:0.



Фото: ФК «Динамо» (Минск)

«Динамо-Минск» — «Витебск» — 0:0

Напомним, в первом матче на сборах в России «Динамо» проиграло команде ФНЛ «Авангард» со счетом 2:4 и со счетом 6:2 разгромило ФК «Медик» .

Команда проведет 11 февраля в Минске сыграет против «Белшины», начало в 14.00. Матч пройдет на стадионе «Динамо-Юни».

Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют против «Левадии», московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».

Столичный клуб новый сезон начнется в начале марта кубковым противостоянием против БАТЭ.

Как столичное «Динамо» обновлялось в межсезонье

Клуб пребывает в ожидании «шальных» денег от новых владельцев, о которых шла речь всю вторую половину 2019 года. Однако, они пока не пришли. Министерство спорта и туризма опровергло слухи о том , что ведомство станет акционером футбольного клуба.

Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — не известно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.

В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.

Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник Иван Бахар . Из БАТЭ в команду пришел защитник Алексей Риос . Из Греции в Беларусь вернулся форвард Евгений Шикавка , став игроком минского «Динамо». Одним из последних приобретений команды стал 27-летний хорватский защитник Карло Бручич .

По соглашению сторон был расторгнут контракт с нападающим Егором Зубовичем.