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Минское «Динамо» после сочинского сбора сыграло вничью с «Витебском»
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» после первого сбора в Сочи сыграло контрольный спарринг против «Витебска». Матч закончился вничью, голов команды не забили — 0:0.
«Динамо-Минск» — «Витебск» — 0:0
Напомним, в первом матче на сборах в России
Команда проведет 11 февраля в Минске сыграет против «Белшины», начало в 14.00. Матч пройдет на стадионе «Динамо-Юни».
Во время турецкого сбора с 15 февраля по 1 марта минчане сыграют против «Левадии», московского «Динамо», питерского «Зенита», «Волыни» и юрмальского «Спартака».
Столичный клуб новый сезон начнется в начале марта кубковым противостоянием против БАТЭ.
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Минское «Динамо» подало лицензионные документы на участие в чемпионате. Является ли Мингорисполком акционером команды — не известно. Если да, то ФК «Минск» понизят в классе, так как команда также принадлежит Мингорисполкому.
В период неопределенности команда продолжает готовиться к новому сезону. На капитанском мостике остался Сергей Гуренко.
Контракт с минским «Динамо» подписал 21-летний полузащитник
По соглашению сторон был
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Столичный клуб продолжает подготовку к новому сезону, который для команды начнется в начале марта кубковым противостоянием против БАТЭ.
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