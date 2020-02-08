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Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

08.02.2020 17:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Академии МВД 8 февраля прошел день открытых дверей. Познакомиться с учебой в главном милицейском вузе приехали будущие абитуриенты со всех областей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Им рассказали о правилах поступления, медицинских требованиях, особенностях учебного процесса и дальнейшей службе выпускников-офицеров. Кроме теории, гости получили и практические знания.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

На специализированной выставке желающие смогли попробовать свои силы в сборке оружия, изучить ассортимент специального чемодана криминалиста, заглянуть в передвижные лаборатории и попробовать солдатскую кашу. Самым ярким моментом этого дня стали показательные выступления бригад по рукопашному бою и специального назначения внутренних войск МВД.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Алексей Башан, первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси:
Сегодня в Академию к нам приехали сотрудники кадровых подразделений ГУВД Мингорисполкома. И они всем желающим прямо сейчас оформляют документы для того, чтобы начать процедуру. Для того, чтобы стать нашим курсантом, должно быть такое яркое, жгучее желание помогать людям.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Хотелось бы работать в уголовном розыске, но, к сожалению, девушек туда не берут. И, скорее всего, пойду на факультет милиции.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

К этому выбору я пришел еще очень давно. Я с детства хотел просто ходить в форме и служить на благо Родины. Вот и все, в принципе. Просто нравится Академия МВД.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Ежегодно Академия МВД принимает на обучение до 50 абитуриентов. Здесь готовят будущих следователей, экспертов-криминалистов, сотрудников ГАИ, оперативников и участковых инспекторов. Набирает популярность и такое новое направление, как «Противодействие киберпреступлениям и компьютерная разведка». Академия уже выпустила первую двадцатку таких специалистов.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Очередной набор абитуриентов на дневную форму обучения в Академию МВД уже стартовал. Прием заявлений завершится 15 апреля.

Собирали оружие, изучали чемодан криминалиста и ели солдатскую кашу. В Академии МВД прошёл день открытых дверей

Люди в материале: Алексей Башан
 
Теги: знакомства
 
 
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Новости Беларуси. В Академии МВД 8 февраля прошел день открытых дверей. Познакомиться с учебой в главном милицейском вузе приехали будущие абитуриенты со всех...
 
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