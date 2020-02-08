Оops! Анулируют визу, если белорусы нарушат правила «первого въезда»?

Такие строгие меры будут в первую очередь касаться тех, кто попытается въехать на территорию страны, которая не выдавала шенгенскую визу.





belnovosti.by Как сообщают польские интернет-источники, нарушения правила «первого въезда» были зафиксированы уже на новогодних каникулах, пишут





Тогда из Евросоюза выслали иностранцев, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.





Как поясняют специалисты, если раньше на подобные нарушения могли закрыть глаза, то сейчас с учетом новых визовых правил они должны строго соблюдаться.









Отметим, что в рамках обновленных правил человеку могут выдать визу сразу на 2 года, если до этого он 3 года без нарушений пользовался годовым шенгеном.





Но чтобы получить годовую визу, необходимо для этого 3 раза съездить за границу с визой, оформленной точно под срок поездки.





К слову, сейчас белорусы могут подать заявление на визу в электронном виде и за шесть месяцев до отъезда (ранее это можно было сделать только за три месяца). В связи с нововведениями увеличилось максимальное время рассмотрения заявки на визу – до 45 дней.







