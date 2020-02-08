ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оops! Анулируют визу, если белорусы нарушат правила «первого въезда»?

08.02.2020 17:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С начала текущего года в Евросоюзе в силу вступили новые визовые правила, в рамках которых пограничники хотят чаще аннулировать визы туристам.

Оops! Анулируют визу, если белорусы нарушат правила «первого въезда»?
Фото: © Белновости
Такие строгие меры будут в первую очередь касаться тех, кто попытается въехать на территорию страны, которая не выдавала шенгенскую визу.

Как сообщают польские интернет-источники, нарушения правила «первого въезда» были зафиксированы уже на новогодних каникулах, пишут belnovosti.by

Тогда из Евросоюза выслали иностранцев, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.

Как поясняют специалисты, если раньше на подобные нарушения могли закрыть глаза, то сейчас с учетом новых визовых правил они должны строго соблюдаться. 


Отметим, что в рамках обновленных правил человеку могут выдать визу сразу на 2 года, если до этого он 3 года без нарушений пользовался годовым шенгеном. 

Но чтобы получить годовую визу, необходимо для этого 3 раза съездить за границу с визой, оформленной точно под срок поездки.

К слову, сейчас белорусы могут подать заявление на визу в электронном виде и за шесть месяцев до отъезда (ранее это можно было сделать только за три месяца). В связи с нововведениями увеличилось максимальное время рассмотрения заявки на визу – до 45 дней. 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала текущего года в Евросоюзе в силу вступили новые визовые правила, в рамках которых пограничники хотят чаще аннулировать визы туристам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Задержится ли в Беларуси зима? Рассказываем о погоде в ближайшие дни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика