"Моринская золотая ушица". Итоги подведены!

В конкурсе ухи "Моринской золотой рыбки-2020" приняли участие 8 команд.
Решением жюри Дипломами и призами отмечены:
Филиал "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" в номинации "Самый оригинальный рецепт приготовления ухи".
УО "Ивьевский ГСПЛ в номинации "Лучшее оформление места для приготовления ухи".
УО "Ивьевская районная центральная больница" в номинации "Лучшая презентация ухи".
Сектор культуры Ивьевского райисполкома в номинации "Приз зрительских симпатий".
ГУ "Территориальный центр социального обслуживания" в номинации "Рыбное изобилие".
ГЛХУ "Ивьевский лесхоз" в номинации "Лучшая реклама ухи".
Жители аг. Морино, Гудень Александр Георгиевич в номинации "Аромат малой родины".
И, наконец, победу в районном конкурсе ухи "Моринская золотая ушица" одержала команда УПК "Эйгердовского детского сада - средней школы"!
Поздравляем!
Фото С. Зенкевича.