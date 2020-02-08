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"Моринская золотая ушица". Итоги подведены!

08.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

 В конкурсе ухи "Моринской золотой рыбки-2020" приняли участие 8 команд.

Решением жюри Дипломами и призами отмечены:
Филиал "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро" в номинации "Самый оригинальный рецепт приготовления ухи".
УО "Ивьевский ГСПЛ в номинации "Лучшее оформление места для приготовления ухи".
УО "Ивьевская районная центральная больница" в номинации "Лучшая презентация ухи".
Сектор культуры Ивьевского райисполкома в номинации "Приз зрительских симпатий".
ГУ "Территориальный центр социального обслуживания" в номинации "Рыбное изобилие".
ГЛХУ "Ивьевский лесхоз" в номинации "Лучшая реклама ухи".
Жители аг. Морино, Гудень Александр Георгиевич в номинации "Аромат малой родины".

И, наконец, победу в районном конкурсе ухи "Моринская золотая ушица" одержала команда УПК "Эйгердовского детского сада - средней школы"! 

Поздравляем!

&quot;Моринская золотая ушица&quot;. Итоги подведены!

&quot;Моринская золотая ушица&quot;. Итоги подведены!

&quot;Моринская золотая ушица&quot;. Итоги подведены!

&quot;Моринская золотая ушица&quot;. Итоги подведены!

&quot;Моринская золотая ушица&quot;. Итоги подведены!

Фото С. Зенкевича.

 
 
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 В конкурсе ухи "Моринской золотой рыбки-2020" приняли участие 8 команд. Решением жюри Дипломами и призами отмечены: Филиал "Азот Агро" УСП...
 
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