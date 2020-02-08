Сын простил отца за поножовщину. Как это повлияло на приговор суда?

Источник материала: Виртуальный Брест

60-летний житель Лунинецкого района по приговору суда на длительный срок отправится в колонию.





Как Медиа-Полесье сообщало ранее , ссора между близкими людьми произошла утром 5 ноября в деревне Боровики. Оба мужчины были трезвыми. Первопричиной ссоры послужил отказ сына ехать с отцом на поле. Тот взялся за кухонный нож…

Скорую помощь вызвала мать потерпевшего. 38-летний сельчанин в тяжёлом состоянии был госпитализирован в Лунинецкую ЦРБ.

Следствием установлено, что Б. умышленно нанёс сыну не менее пяти ударов ножом по различным частям тела, один из ударов пришёлся в брюшную полость. В результате чего отец причинил сыну телесные повреждения, опасные для жизни.

- Житель Лунинецкого района Б. в судебном заседании полностью признал свою вину, - прокомментировала Медиа-Полесью ст.помощник прокурора Лунинецкого района Анна Пенер. – Потерпевший пояснил, что полностью примерился с отцом, конфликтов у них более не возникало. Тем не менее, суд Лунинецкого района признал Б. виновным в причинении тяжких телесных повреждений сыну и назначил ему наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года.

Отметим также, что обвиняемый в 2009 году уже привлекался к уголовной ответственности за причинение сыну тяжкого телесного повреждения.

Санкциями статьи 147 части 1, по которой осуждён обвиняемый, предусмотрено наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.