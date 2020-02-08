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Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа 8 февраля была наполнена и творческими встречами с писателями. Свои новые книги представили белорусский журналист-международник Инесса Плескачевская и российский публицист и историк спецслужб Николай Долгополый.
А очередь за автографами выстроилась к популярному в Беларуси автору романов Виктору Мартиновичу.
Виктор Мартинович, писатель:
Выставка в этом году прекрасная тем, что она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте, где события не только про книги, но и про публичные дискуссии, выступления. Все замечательно.
Под занавес очередного дня минского книжного форума прошла встреча со знаменитой королевой детективных романов Татьяной Устиновой.
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Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте
Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили...
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