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Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

08.02.2020 19:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

Программа 8 февраля была наполнена и творческими встречами с писателями. Свои новые книги представили белорусский журналист-международник Инесса Плескачевская и российский публицист и историк спецслужб Николай Долгополый.

Дети о встрече с писателями на Минской книжной выставке: «У них очень интересные книги – хочется посмотреть, как они ведут себя в жизни»

А очередь за автографами выстроилась к популярному в Беларуси автору романов Виктору Мартиновичу.

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

Виктор Мартинович, писатель:
Это живой контакт с настоящими людьми. Это приятно всегда.

Выставка в этом году прекрасная тем, что она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте, где события не только про книги, но и про публичные дискуссии, выступления. Все замечательно.

Виктор Мартинович о Минской книжной выставке: она стала напоминать выставки в Гетеборге, в Лейпциге, во Франкфурте

Под занавес очередного дня минского книжного форума прошла встреча со знаменитой королевой детективных романов Татьяной Устиновой.

Люди в материале: Виктор Мартинович, Инесса Плескачевская, Николай Долгополый
 
 
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Новости Беларуси. Интерактивные сказки и семейное чтение. Самые юные читатели сегодня стали главными гостями на Минской международной книжной выставке, сообщили...
 
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