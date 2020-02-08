Nexta сообщил о возможном аресте экс-министра Игоря Шуневича по «сахарному делу»

Источник материала: KYKY

Nexta со ссылкой на сразу несколько своих источников сообщил , что в рамках «сахарного дела» может быть задержан бывший глава МВД Игорь Шуневич (лишился должности министра 10 июня 2019 года). По данным телеграм-канала, которые официально не подтвердились, Шуневич якобы находится в СИЗО КГБ, которая также известна как «американка».

Nexta говорит, что на днях экс-министр шел на допрос в сопровождении двух сотрудников Следственного управления КГБ в качестве свидетеля по «сахарному делу». Однако сам Nexta доподлинно не знает, водили ли его на «экскурсию» в «американку», устраивали ли очную ставку с другим фигурантом дела – Владимиром Тихиней. Как только выяснятся любые другие детали (или опровержение), мы сразу дополним новость.

«Сахарное дело» в сокращении

Напомним, «сахарное дело» – одна из самых громких историй Беларуси с начала 2020-го. Мы не раз писали, как в конце января самолет «Белавиа» развернули прямо в небе (как выяснилось, по требованию Александра Лукашенко), и с борта сняли порядка шести человек. Затем директора всех четырех сахарных заводов Беларуси одновременно исчезли. Лишь спустя 12 дней после инцидента с самолетом мы получили внятный комментарий: КГБ официально объяснил, что вообще происходит. Оказалось, все директора задержаны за коррупцию (по данным КГБ, каждый год суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов; подробнее читайте по ссылке ). Им уже предъявлены обвинения.

Речь идет про начальников Михаила Криштаповича (Городейский комбинат), Виктора Миронова (Жабинковский сахарный завод), Николая Прудника (Слуцкий комбинат), Дмитрия Егорова (Скидельский завод). Под стражей оказались и «легендарный борец с преступностью» экс-сотрудник МВД Владимир Тихиня, который покрывал коррупционную схему, а также российский бизнесмен Кононеко (его имя не озвучивалось).

Фото обложки: «Радио Свобода».