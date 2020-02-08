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Nexta сообщил о возможном аресте экс-министра Игоря Шуневича по «сахарному делу»
Источник материала: KYKY>
Nexta со ссылкой на сразу несколько своих источников
Nexta говорит, что на днях экс-министр шел на допрос в сопровождении двух сотрудников Следственного управления КГБ в качестве свидетеля по «сахарному делу». Однако сам Nexta доподлинно не знает, водили ли его на «экскурсию» в «американку», устраивали ли очную ставку с другим фигурантом дела – Владимиром Тихиней. Как только выяснятся любые другие детали (или опровержение), мы сразу дополним новость.
«Сахарное дело» в сокращении
Напомним, «сахарное дело» – одна из самых громких историй Беларуси с начала 2020-го. Мы не раз писали, как в конце января самолет «Белавиа» развернули прямо в небе (как выяснилось, по требованию Александра Лукашенко), и с борта сняли порядка шести человек. Затем директора всех четырех сахарных заводов Беларуси одновременно исчезли. Лишь спустя 12 дней после инцидента с самолетом мы получили внятный комментарий: КГБ официально объяснил, что вообще происходит. Оказалось, все директора задержаны за коррупцию (по данным КГБ, каждый год суммы взяток исчислялись сотнями тысяч долларов; подробнее читайте по
Речь идет про начальников Михаила Криштаповича (Городейский комбинат), Виктора Миронова (Жабинковский сахарный завод), Николая Прудника (Слуцкий комбинат), Дмитрия Егорова (Скидельский завод). Под стражей оказались и «легендарный борец с преступностью» экс-сотрудник МВД Владимир Тихиня, который покрывал коррупционную схему, а также российский бизнесмен Кононеко (его имя не озвучивалось).
Фото обложки: «Радио Свобода».
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