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Пошли на мировую. Откуда теперь будет нефть в Беларуси? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск и Москва урегулировали нефтегазовый вопрос. 7 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Итоги встречи – в программе «Неделя». В эти минуты она готовится к эфиру.
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Новости Беларуси. Минск и Москва урегулировали нефтегазовый вопрос. 7 февраля в Сочи прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Итоги встречи – в...
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