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Лучше не начинать: раскрыты неожиданные последствия приема виагры

08.02.2020 19:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Употребление силденафила (известного также как виагра) может привести к неожиданным последствиям для зрения. Истории нескольких клинических случаев раскрыты в журнале Frontiers in Neurology.

В публикации сообщается о 17 мужчинах 38-57 лет, которые в ближайшие 48 часов до обращения к врачу приняли по одной 100-миллиграммовой таблетке препарата. Ранее пациенты не использовали силденафил, который приняли без рецепта, и не имели глазных патологий.

Диагностические тесты обнаружили, что в девяти случаях у обратившихся наблюдалась светобоязнь, в 13 — нарушение цветового восприятия, в девяти — нарушение остроты зрения, в трех — стереопсис, в шести — контрастная чувствительность, в восьми — аномально расширенные зрачки.

Нарушения зрения прошли в течение 21 суток с момента принятия силденафила. В журнальной публикации отмечается, что некоторые люди имеют повышенную чувствительность к препарату, обусловленную особенностями обмена веществ, потому им следует начинать прием виагры с умеренной дозы.

В январе 2018 года издание Metro написало о том, как американец переел виагры и стал голым кидаться фекалиями в людей, пишет lenta.ru
 
 
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Употребление силденафила (известного также как виагра) может привести к неожиданным последствиям для зрения. Истории нескольких клинических случаев раскрыты в...
 
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