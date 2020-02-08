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"Брестское пиво" на волоске от закрытия: имущество оценили в 20,3 миллиона рублей

08.02.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос находится на контроле в Администрации президента


 Фото: brestbeer.by

 «Брестское пиво» объявлено банкротом в 2014 году. С тех пор предприятие пытается восстановить свою платежеспособность. Процедура санации, то есть оздоровления, длилась почти пять лет. Еще до начала процедуры банкротства на предприятии установили самое современное оборудование за миллионы евро. Стать рентабельным это не помогло, пишет kp.by

- Сегодня ситуация на предприятии очень сложная. Текущая задолженность по налогам составляет 2,7 миллиона. рублей, а за несвоевременную уплату налогов предприятие должно еще 1,8 миллионов рублей пени. Это сумма значительная, - говорит Сергей Кулак, председатель экономического суда Брестской области, где рассматривается дело о банкротстве «Брестского пива».

Сейчас предприятие должно кредиторам 8,3 миллиона рублей. «Час расплаты» давно уже прошел. В суде говорят, что откладывать решение вопроса дальше уже некуда.

Очередное судебное заседание по делу «Брестского пива» запланировано на 30 марта 2020 года. Суд рассмотрит отчет антикризисного управляющего по итогам окончания расчетов с кредиторами. Необходимо будет принять решение: либо продавать «Брестское пиво», либо ликвидировать.


- Единственная возможность реанимировать и продолжить деятельность предприятия – это продать госпакет акций, что позволило бы и сохранить его деятельность, и кредиторам получить ответ на вопрос, когда же они смогут рассчитывать на возврат долгов. Такая попытка была изначально, и планом санации это предусматривалось, но, к сожалению, безуспешно, - комментирует председатель экономического суда Сергей Кулак.

Имущество «Брестского пива» вместе с высокотехнологичной производственной линией оценили в 20,3 миллиона рублей. Однако не известно, на каких условиях предприятие продадут инвестору. Главный вопрос сейчас состоит в том, чтобы найти желающего приватизировать предприятие – выкупить у государства акции. Известно, что этот вопрос на контроле Администрации президента и Совмина.

- Срок расчета с кредиторами закончен. Эта процедура не может длиться постоянно. Если до 30 марта ситуация с инвестором не разрешается, дальше только ликвидация, - рассуждает Сергей Кулак.

До недавнего времени в штате «Брестского пива» числились 148 человек. Дамоклов меч над ними все еще висит.

- Брест не настолько промышленный центр, чтобы этим людям куда-то можно было уйти. Мы будем идти до конца, насколько это возможно, для того, чтобы это предприятие осталось. Тем более, туда вложены немалые деньги, - заключает Сергей Кулак.
 
Теги: Брест
 
 
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Вопрос находится на контроле в Администрации президента
 
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