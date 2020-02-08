Шкурин снова забил за ЦСКА на сборах в Испании

Источник материала: Tut.by

Белорусский форвард Илья Шкурин, который перешел в ЦСКА, продолжает забивать за свой новый клуб. В очередном товарищеском спарринге на сборах в Испании Илья забил норвежскому «Одду».

Шкурин вышел в стартовом составе и отличился на 24-й минуте. Игра завершилась со счетом 3:1.

ПФК ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Набабкин, Щенников, Кучаев, Бийол, Колесниченко (Котин, 39), Марадишвили, Шкурин, Караев.

Голы: Бийол, 4 (1:0). Бёрвен, 12 (1:1). Шкурин, 24 (2:1). Марадишвили, 38 (3:1).

Напомним, что Илья Шкурин не поедет на сбор национальной сборной Беларуси по футболу.