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ФПБ: «Все данные, которые мы получаем, будут положены в возможные предложения по изменению Трудового кодекса»
Источник материала: СТВ
Трудовой кодекс обсуждали в программе
Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
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ФПБ: «Все данные, которые мы получаем, будут положены в возможные предложения по изменению Трудового кодекса»
Трудовой кодекс обсуждали в программе «В обстановке мира». Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения
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