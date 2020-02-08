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ФПБ: «Все данные, которые мы получаем, будут положены в возможные предложения по изменению Трудового кодекса»

08.02.2020 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Трудовой кодекс обсуждали в программе «В обстановке мира».

Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:
Профсоюзы осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. Такой контроль мы осуществляем в форме проверок и в форме мониторинга. Кроме того, мы встречаемся постоянно и с трудовыми коллективами, мы рассматриваем обращения граждан, в том числе с выездом на место. И вся фактура, все данные, которые мы получаем по результатам вот этих форм общественного контроля, они будут и положены в анализ и в возможные какие-то предложения по изменению действующего Трудового кодекса. Мы работаем, в том числе, и на перспективу.

ФПБ: «Все данные, которые мы получаем, будут положены в возможные предложения по изменению Трудового кодекса»

Люди в материале: Марина Лазарь
 
 
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Трудовой кодекс обсуждали в программе «В обстановке мира». Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения
 
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