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«Сами тощие, худые, а лицо пухлое». Что известно о пленниках гудогайского подразделения «Шталага 342»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить 75-ю годовщину Великой Победы над фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в музее Гудогайской средней школы буквально по крупицам восстанавливают историю. Учителя вместе с детьми стараются выяснить имена погибших в «Шталаге 342». Его подразделение в годы Великой Отечественной действовало в Островецком районе.
О лагере военнопленных в архивах данных мало, но благодаря неравнодушным людям на памятнике братской могилы добавляются имена тех, кто больше 70 лет считался «пропавшим без вести».
Единственный экспонат, который у нас остался – это колючая проволока. Также есть фотография Гудогайской школы, где во время Великой Отечественной войны находился лагерь «Шталаг 342».
Дом с фотографии стоит в поселке и сегодня, только приобрел более современный вид. Большое здание рядом с железной дорогой в 1941-м гитлеровцы превратили в лагерь для военнопленных – он стал подразделением молодечненского «Шталага 342».
Галина Буро, корреспондент:
Работали в любую погоду и время суток. Часто замерзали, умирали от болезней. Кормили узников раз в день остатками. Данута Ромацкая помнит рассказы бабушки, как местные жители всей станцией подкармливали пленников.
Данута Ромацкая, жительница поселка Гудогай:
Если в начале войны немцы закрывали глаза на помощь населения, то в 1942-м поменялся состав фашистского отряда и подкармливать узников запретили.
Ирина Желток, руководитель Народного историко-краеведческого музея:
В лагере содержалось от 250 до 300 военнопленных. Точное число погибших неизвестно до сих пор. Их просто скидывали в ров. Сюда же отправляли трупы, которые на станции сбрасывали с проходящих поездов. Не так давно музею местной школы удалось раздобыть в архивах немецкие карточки с данными о ранее неизвестных 19 узниках «Шталага».
Тогда решили написать письма по указанным адресам военнопленных.
Ирина Желток:
Поисковая работа продолжается. А пока горсть земли с Гудогайского захоронения накануне 9 Мая отправят в Минск, где такие капсулы памяти со всей Беларуси установят в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых. Но и в самом Гудогае на Пасху и на Деды у братской могилы кто-то всегда зажигает свечу и кладет куличи. Ведь люди в поселке помнят.
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«Сами тощие, худые, а лицо пухлое». Что известно о пленниках гудогайского подразделения «Шталага 342»
Новости Беларуси. Беларусь готовится отметить 75-ю годовщину Великой Победы над фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в музее Гудогайской...
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