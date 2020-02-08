Волки совершают набеги на деревни в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волки пугают жителей белорусского села – на одной из улиц хищники уже погубили нескольких сторожевых собак. Местные устраивают облавы, но поймать непрошеных гостей удается редко. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко подробнее рассказывает о сложившейся ситуации.

«Вон будки: одна, вторая. Утром проснулись: одного пса загрызли. Он живой был. А от второго только голова осталась», – рассказала жительница деревни Полесье Валентина Цветкова. Собачьи будки в деревне Полесье пустуют на пяти подворьях. Все – на улице Садовая, тут хищники убили шесть псов.

Жучок поселился здесь вместо Баклажана. Его предшественник пес взрослый и сильный погиб в схватке с хищником. Теперь местные жители беспокоятся не только за домашних питомцев, но и за себя.

«Я, бывает, в Поставы езжу. Обычно на поезд хожу, а сейчас боюсь. Опасно, страшно. Дети мои, и внуки мои в школу ходят. Меньшие тут вот ходят», – утверждает жительница Полесье Ирина Мальчева.

Люди говорят, волки настолько осмелели, что приходят в деревню даже днем. Деревня Полесье расположена прямо у границы с Литвой, что усложняет ситуацию. Ведь в приграничной зоне даже находиться с ружьем запрещено, охотиться тем более, поэтому волки и чувствуют себя здесь настолько свободно. Но там, где это возможно, охотники все-таки стараются держать ситуацию под контролем. После снегопада хищника можно вычислить по следам. Правда, здесь все быстро тает. На помощь приходят охотники из других регионов. Устанавливают капканы, ловят на приманку.

«На данный момент мы ежедневно находимся в угодьях. Вечером мы ежедневно выезжаем и пытаемся добывать волка. И это не только местные охотники. В основном это еще и минские охотники», – сказал директор Поставского общества охотников и рыболовов Дмитрий Крук.

Хищников в лесах стало больше из-за теплой зимы. При комфортной температуре выживают даже слабые звери. Они и выходят «в люди». Ведь в дикой природе им сложно добыть пропитание.

«Все волки были страшные. Очевидно, что больные. Чем? Сложно сказать, но волки явно были не бешеные по внешним признакам. Они никакой агрессии не проявляли, не нападали. Ни слюны никакой не было. Это стандартные признаки. Просто они были истощены. Отсутствовала шерсть у них», – уточнил ведущий инженер по охотничьему хозяйству Поставского лесхоза Юрий Ракель.

Специалисты успокаивают местных жителей – хищники обессилены и для людей не опасны. Но домашнюю живность все-таки лучше запирать на ночь в сарай. Облавы на хищников продолжатся и дальше. По данным Минлесхоза популяция волков в Беларуси увеличилась. Это связано с миграционными процессами. В основном, хищники приходят на территорию страны из Украины и России.