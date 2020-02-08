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Ирану предъявили иск на миллиард долларов

08.02.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Канаде родственники жертв крушения украинского Boeing 737 над Тегераном подали коллективный иск на 1,5 млрд канадских долларов (около $1,1 млрд).

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на адвоката Джона Арнольда.

По данным издания ответчиками выступают Иран, его духовный лидер и руководитель Али Хаменеи, а также спецназ "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



В документе родные погибших обвиняют Тегеран в "умышленном и преднамеренном террористическом акте". При этом имя ведущего истца не раскрывается из опасений, что "для его иранской семьи будет создан риск вреда здоровью или смерти со стороны иранского режима".

Напомним, украинский самолет авиакомпании МАУ утром 8 января вскоре после взлета рухнул на землю. На борту находились 176 человек из Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, Великобритании и Швеции. Все погибли, том числе 11 украинцев, из которых 9 — члены экипажа. Генштаб Вооружённых сил Ирана 11 января официально признал, что лайнер был сбит расчётом противовоздушной обороны
 
 
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В Канаде родственники жертв крушения украинского Boeing 737 над Тегераном подали коллективный иск на 1,5 млрд канадских долларов (около $1,1 млрд).
 
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