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Саснович обыграла Рус в Кубке Федерации
Источник материала: Партизан
Победа Александры Саснович над Аранчей Рус (0:6, 7:5, 6:2) позволила белорусской сборной сравнять счет в противостоянии с Нидерландами в матчевой встрече плей-офф Мировой группы Кубка Федерации — 2:2.
Победителя матча, который проходит в Гааге на грунтовых кортах, команды выявят в парном поединке.Таким образом, судьба матча решится в парной встрече, в которой у белорусок заявлены Лидия Морозова и Ольга Говорцова.
Хозяйки рассчитывают на Деми Схюрс и Лесли Керхов. Впрочем, капитаны команд могут внести изменения в заявку, пишет
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Победа Александры Саснович над Аранчей Рус (0:6, 7:5, 6:2) позволила белорусской сборной сравнять счет в противостоянии с Нидерландами в матчевой встрече плей-офф...
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