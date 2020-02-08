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«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам

08.02.2020 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодые и перспективные: в Минске проходит первенство страны по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам

На протяжении девяти дней ребятам предстоит провести девять туров. 8 февраля стартовал второй из них. В соревнованиях принимают участие практически все сильнейшие спортсмены страны, всего 88 человек. Ограничение по возрасту есть лишь в одну сторону – до 18 лет. Играют здесь и ребята гораздо младше: есть спортсмены 10-летние спортсмены.

«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам

Юрий Борсук, начальник команды, старший тренер национальной команды по шахматам:
Очень много принимает участие юных ребят, которым сейчас 13-14 лет. Есть даже кому 10-11, но это ребята, которые понимают, что будут заниматься профессиональным спортом.

Для маленьких спортсменов это тренировочный турнир, а для взрослых – это отбор на чемпионаты Европы, мира в своей возрастной категории до 18 лет. Чемпионат Европы пройдет в Турции в ноябре.

«Понимают, что будут заниматься профессиональным спортом». В Минске прошёл 2-й тур юношеского первенства страны по шахматам

Соревнования завершатся через неделю, в субботу, 15 февраля.

Люди в материале: Юрий Борсук
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Молодые и перспективные: в Минске проходит первенство страны по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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